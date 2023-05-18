В «Енисее» подтвердили получение лицензии РФС-1
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о получении лицензии РФС-1, которая позволяет клубу участвовать в стыковых матчах и РПЛ. Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.
«Мы подтверждаем эту важную для нас информацию! Развернутые комментарии клуб даст 19 мая», — сказал Ивахов «СЭ».
«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 49 очков в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|- : -
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10
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