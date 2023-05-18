В «Енисее» подтвердили получение лицензии РФС-1

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о получении лицензии РФС-1, которая позволяет клубу участвовать в стыковых матчах и РПЛ. Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.

«Мы подтверждаем эту важную для нас информацию! Развернутые комментарии клуб даст 19 мая», — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 49 очков в 31 матче.