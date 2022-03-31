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Сегодня, 22:03

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «СКА-Хабаровск» на два матча ФНЛ за оскорбительное поведение

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского на два матча Олимп-ФНЛ за оскорбительное поведение в игре 28-го тура с «Аланией» (2:0).

По той же причине дисквалификацию получил футболист «Алании» Давид Кобесов.

Также «СКА-Хабаровск» получил два замечания и был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушения регламента первенства.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил штраф в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Также клуб из Владикавказа был оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение шести представителей клуба в составе одной команды).

Источник: https://rfs.ru/news/215602
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК СКА-Хабаровск
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