КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «СКА-Хабаровск» на два матча ФНЛ за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского на два матча Олимп-ФНЛ за оскорбительное поведение в игре 28-го тура с «Аланией» (2:0).

По той же причине дисквалификацию получил футболист «Алании» Давид Кобесов.

Также «СКА-Хабаровск» получил два замечания и был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушения регламента первенства.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил штраф в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Также клуб из Владикавказа был оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение шести представителей клуба в составе одной команды).