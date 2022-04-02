«Олимп-Долгопрудный» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск», обе команды не реализовали по пенальти

«Олимп-Долгопрудный» в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Денис Левицкий, Давид Караев и Роман Мануйлов. У гостей голы забили Ираклий Чежия, Захар Тарасенко и Роман Косянчук. При этом обе команды не реализовали по пенальти — у хабаровчан11-метровый не реализовал Георгий Гонгадзе, а у подмосковной команды — Косянчук, который сумел забить после добивания.

«СКА-Хабаровск» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Олимп-Долгопрудный» с 33 очками — на 15-й строчке.