Олег Соколов назначен менеджером судей ФНЛ

Соколов и Березнев будут работать с судьями ФНЛ

Олег Соколов назначен менеджером судей Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также сообщается, что Дмитрий Березнев займет аналогичную должность по работе с ассистентами арбитров ФНЛ.

Соколов заменит Николая Иванова, который стал заместителем главы департамента судейства РФС, а Березнев заменит Антона Аверьянова, назначенного на аналогичную должность в Тинькофф — Российской премьер лиге (РПЛ).

Соколов с 1997 по 2013 год отработал 143 игры в качестве главного арбитра в чемпионате и Кубке Казахстана. В течение пяти лет был ассистентом Международной федерации футбола (ФИФА) (22 матча), а с 2010 по 2015 год работал в департаменте судейства и инспектирования.

Дмитрий Березнев работал судьей с 1993 по 2021 год. В качестве ассистента арбитра РПЛ провел за 10 лет 145 встреч, в числе которых был финал Кубка России 2020 года.