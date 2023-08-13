КАМАЗ в большинстве обыграл «Тюмень» в 5-м туре первой лиги
КАМАЗ дома обыграл «Тюмень» в матче 5-го тура первой лиги — 2:1.
У хозяев забивали Александр Щербатюк и Александр Гаглоев. У гостей — Евгений Татаринов. «Тюмень» с 40-й минуты играла вдесятером после удаления Никиты Печенкина.
КАМАЗ с 9 очками занял 5-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» с 9 очками — на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
4
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
5
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
7
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
8
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
9
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
10
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
11
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
12
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
13
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
15
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Данила Ежков
Сокол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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