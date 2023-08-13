КАМАЗ в большинстве обыграл «Тюмень» в 5-м туре первой лиги

КАМАЗ дома обыграл «Тюмень» в матче 5-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев забивали Александр Щербатюк и Александр Гаглоев. У гостей — Евгений Татаринов. «Тюмень» с 40-й минуты играла вдесятером после удаления Никиты Печенкина.

КАМАЗ с 9 очками занял 5-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» с 9 очками — на 4-й строчке.