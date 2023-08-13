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Сегодня, 15:55

«Енисей» обыграл «Нефтехимик»

Виктория Кравченко
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«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в 5-м туре первой лиги — 2:0.

У победителей отметились Егор Иванов на 22-й минуте и Виталий Стежко на 66-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 6 очков в 5 матчах. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.

Россия. ФНЛ. 5-й тур
13 авг, 14:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:0
Нефтехимик

Первая лига
ФК Енисей
ФК Нефтехимик
0
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«Акрон» проиграл «СКА-Хабаровску», потерпев первое поражение в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
3
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
4
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
5
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
9
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
10
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
11
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
12
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
13
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
14
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
15
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 0
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
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Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Тюмень

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
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