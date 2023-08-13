«Енисей» обыграл «Нефтехимик»

«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в 5-м туре первой лиги — 2:0.

У победителей отметились Егор Иванов на 22-й минуте и Виталий Стежко на 66-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 6 очков в 5 матчах. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.