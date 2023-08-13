«Енисей» обыграл «Нефтехимик»
«Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» в 5-м туре первой лиги — 2:0.
У победителей отметились Егор Иванов на 22-й минуте и Виталий Стежко на 66-й минуте.
«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 6 очков в 5 матчах. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
4
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
5
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
9
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
10
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
11
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
12
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
13
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
15
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Виталий Шитов
Тюмень
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
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