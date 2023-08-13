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Сегодня, 19:59

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Волгарь» в матче первой лиги

Руслан Минаев
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«Динамо» Махачкала на выезде обыграло «Волгарь» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Зелимхан Юсупов на 44-й минуте встречи.

«Динамо» набрало 7 очков и поднялось на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» потерпел 5-е поражение в 5 матчах и занимает последнее место.

Россия. ФНЛ. 5-й тур
13 авг, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:1
Динамо
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
0
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КАМАЗ в большинстве обыграл «Тюмень» в 5-м туре первой лиги
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
3
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
4
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
5
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
6
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
7
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
8
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
17
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
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34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 0
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 2 : 1
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 0 : 1
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
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 3
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