Махачкалинское «Динамо» обыграло «Волгарь» в матче первой лиги

«Динамо» Махачкала на выезде обыграло «Волгарь» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Зелимхан Юсупов на 44-й минуте встречи.

«Динамо» набрало 7 очков и поднялось на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» потерпел 5-е поражение в 5 матчах и занимает последнее место.