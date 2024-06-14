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Сегодня, 21:00

Роналду, Мбаппе, Беллингем и другие. За кем мы будем следить на Евро особенно пристально

Названы главные звезды Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем.
Фото «СЭ»
Эти ребята притянут к экранам миллионы.

Наверное, у каждого из нас есть знакомый, который на вопрос об отношениях с футболом отвечает: «Ну смотрю чемпионаты мира и Европы, а так не слежу». Этих людей можно понять. Большие турниры сборных дают уникальную возможность насладиться запредельной концентрацией самых известных игроков планеты.

Зачем человеку, не фанатеющему от ударов по мячу, включать трансляцию матча клубов? Там и дистанция соревнований в любом случае длиннее, а вероятность наткнуться на нечто неяркое выше. На ЧМ и Евро же даже не погруженный зритель найдет причины получить удовольствие.

И одной из самых очевидных точно будет наличие звезд. 14 июня в Германии начнется 17-й чемпионат Европы. Он не стал исключением, как и все последующие никогда не станут, и порадует нас участием самых больших футболистов. Ниже — пятерка наиболее сверкающих фамилий.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото AFP

Криштиану Роналду

Ну вы в курсе. Пять «Золотых мячей», десятки рекордов результативности, 20 лет космического уровня. Роналду входит в список самых известных людей мира в целом, что уж говорить о таком узком направлении, как футбол. Поговорим о его соприкосновениях конкретно с чемпионатами Европы.

Здесь у португальца дела лучше всех. Буквально. Криштиану — лучший бомбардир в истории турнира (14 голов) и рекордсмен по матчам (25). Евро-2024 станет для него шестым в жизни, раньше ни у кого даже пяти не было! Впервые Роналду приехал на чемпионат 19-летним парнем, а теперь отправляется туда самым заслуженным и уважаемым дядькой.

Криштиану Роналду. Роналду — главный рекордсмен сезона. Криштиану и в 39 лет остается лучшим

Личная статистика, тем более такая внушительная, крайне важна. Но у Криштиану все супер и с командными достижениями. Португалия с ним в составе трижды добиралась до медалей: собрала все — и бронзу, и серебро на домашнем розыгрыше, и золото в 2016 году. В Германию сборная едет околофаворитом. Не такая убийственная, как Франция или Англия, но покруче остальных.

Когда португальцы выиграли Евро восемь лет назад, их статус был заметно ниже. А сам Роналду — сильно моложе, отчего гораздо менее опытен. Эта команда нехило зависима от него и 39-летнего, а он не сдает ни ментально, ни физически. Все основания ждать яркости на, вероятно, последнем крупном турнире Криштиану.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Килиан Мбаппе

Без сомнений, главная звезда своего поколения. За последние лет пять-шесть, когда у Месси и Роналду все-таки начался медленный спад, вы не найдете более обсуждаемого футболиста на Земле. Килиан и сам подкидывает поводов по типу саги с переходом в «Реал», явно затянувшейся. Такое прокачивает личный бренд, ведь фамилия ежедневно печатается миллионными тиражами.

Безусловно, Мбаппе не просто перегретая фигура. Это не Погба. Француз по-настоящему крут на поле. Доказывал это в «Монако», с которым взял лигу 1 в 17 лет, в «ПСЖ», в котором еще шесть раз стал чемпионом и столько же местных «Золотых бутс» накопил, и в сборной, с которой взял чемпионат мира-2018 и дошел до финала на следующем.

Килиан Мбаппе покидает &laquo;ПСЖ&raquo;. Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

Килиан везде лидер. Так было не всегда, но ему уже 25 лет, пора бы. Он капитанит в национальной сборной и тащит ее в самые сложные моменты — помните ведь финал в Катаре? Правда, в отличие от ЧМ, на Евро нападающий пока испытывал исключительно боль. Единственный опыт Мбаппе на континентальном первенстве случился в 2021-м. Ноль голов и запоротый решающий удар в серии пенальти со Швейцарией в 1/8 финала. Провал.

Три года спустя форвард явно прокачался психологически. Он может забивать 50 голов за календарный год, находясь под колоссальным давлением фанатов и журналистов. Пришло время зажечь на еще одном турнире. Одном из немногих, на которых еще не.

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем.
Фото AFP

Джуд Беллингем

По-хорошему сюда можно вписать половину сборной Англии — Кейна, Фодена, Сака, даже Палмера. Пришлось выбрать одного, самого звездного прямо сейчас. Беллингем тут оказался, потому что у него есть козырь перед, например, Кейном и Фоденом — больше шансов на «Золотой мяч».

Джуд почти весь сезон считался главным фаворитом на приз. Почти, потому что весной подсдал относительно себя же осеннего, а его одноклубник Винисиус Жуниор, наоборот, вышел на пик. Чемпионат Европы — прекрасная возможность вернуть себе лидерство в гонке за наградой.

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Несмотря на до изумления малый возраст англичанина (ему всего 20 лет), на Евро он едет уже во второй раз. В 2021 году Беллингем побил рекорд, который принадлежал Йетро Вильемсу и держался 12 лет, став самым молодым игроком в истории турнира — 17 лет и 349 дней! Правда, достижение Джуда продержалось всего шесть дней, его перебил поляк Кацпер Козловски.

Теперь Джуд не молодая, а вполне состоявшаяся, зрелая звезда. С ума сойти, он родился в то же лето, когда Роналду переходил в «МЮ»! Теперь же стопроцентно поборется с Криштиану за звание MVP чемпионата. Комплиментов о возрасте заслуживают оба, но есть нюанс.

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото AFP

Лука Модрич

Второй и последний обладатель «Золотого мяча», который отправился в Германию. 36-летний Бензема-то в Саудовской Аравии закис, Дешам его не вызвал. А Модрич, которому в сентябре исполнится 39, продлевается с «Реалом» и едет тащить сборную к медалям Евро!

Которых, к слову, никогда не было. Да, Хорватия забиралась на пьедестал трех из последних семи чемпионатов мира, но на континенте максимум — четвертьфинал в 1996-м и 2008-м. На грядущий турнир отбирались со скрипом. Проиграли дома Турции, пропустив ее на первое место, и набрали всего одно очко в двух встречах с Уэльсом, с которым делили вторую строчку за два тура до конца, но британцы завалили финиш.

Лука Модрич, Джанлуиджи Доннарумма, Родри. Группа B Евро-2024: последний танец Модрича, очередная битва Италии и Испании, скромная Албания

Конкретно для Модрича чемпионат Европы станет уже пятым. В мире без Роналду это рекорд всех времен! Лука только что в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, недавно забил 25-й гол в 175-м матче за сборную и, кажется, не знает, что такое футбольная старость. Если в центре поля есть такой мастер, вы можете выиграть любой матч. Это самое настоящее воплощение фразы «делать разницу». Советуем цепляться за последние кусочки его гениальности!

Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брейне.
Фото AFP

Кевин Де Брейне

Бельгия стареет, Бельгия замедляется. Защитники уже не могут подниматься слишком высоко — накажут, убегут. Атака потеряла резкость с увяданием и последующим уходом Азара. В воротах не будет Куртуа. И только в центре поля все хорошо, там ведь стабильный Кевин.

Самый высокооплачиваемый игрок богатейшей топ-лиги Европы — Де Брейне зарабатывает чуть больше 24 миллионов евро в год чистыми и полностью оправдывает каждый нолик на балансе. В начале июня он сыграл 100-й матч за сборную и отметился в нем голом. Естественно, КДБ капитанит в команде Тедеско. Раньше нередко возникали вопросы к ментальности рыжего гения, но к 33 годам игрок ощутимо заматерел. Это и по внешности видно. Брутал!

Тибо Куртуа. Тедеско не вызвал Куртуа на Евро! Дело в травме или в конфликте?

За спиной Кевина два чемпионата Европы, на обоих бельгийцы отлетели на стадии четвертьфинала. Лучше всего влияние полузащитника на происходящее на поле описывает матч второго тура Евро-2020 против Дании. Бельгия проигрывала 0:1 к концу первого тайма, но после перерыва ее состав совсем немножко изменился. Вместо Мертенса вышел Де Брейне. 54-я минута — блестящий ассист на Торгана Азара, 70-я — победный гол. Уровень: мировой класс.

Хочется верить, что он расчехлит все умения и в Германии. Главное, без травм, их что-то в последнее время прибавилось. Полтора года назад многие говорили, что ЧМ в Катаре — последний шанс золотого поколения Бельгии на триумф. Что ж, если так, то сейчас наступает последний-препоследний. Без Азара, без Куртуа, без Мертенса. Но с Де Брюйне. А значит, все возможно.

Джуд Беллингем
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лука Модрич
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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