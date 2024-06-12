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Сегодня, 15:24

«Новосибирск» и «Ротор» сыграли вничью в первом стыковом матче за выход в первую лигу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Новосибирск» на своем поле сыграл вничью с «Ротором» в первом переходном матче за выход в первую лигу — 1:1.

Счет на 79-й минуте открыл нападающий хозяев Никита Рожков. Гости отыгрались на 87-й минуте благодаря голу Михаила Агеева.

Ответная игра состоится в Волгограде 16 июня. Победитель противостояния сыграет в первой лиге в сезоне-2024/25.

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
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 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
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25.05 13:00
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