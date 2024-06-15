Покинет ли «Спартак» Соболев, еще один клиент Андреева?

Юрий Горшков мог оказаться в «Спартаке» еще во времена Заремы, но приходит только сейчас. Ничего плохого в этом трансфере не вижу. Игрок в расцвете сил, с паспортом, качеством чуть выше среднего. Думаю, что свою пользу принесет. Но он не тот, кто будет делать разницу, это надо понимать.

Переход Горшкова частично подтверждает те слухи, которыми окружен «Спартак»: трансферной кампанией клуба во многом руководит Павел Андреев и его агентская группа. Говорят, что Олег Малышев и Томаш Амарал частично зависят от мнения Андреева, к нему прислушиваются и вышестоящие боссы.

При такой конфигурации спортивного отдела роль Амарала несколько размывается и становится вторичной. Лично я продолжаю быть сторонником мнения, что Амарал (и иностранный спортивный директор как таковой) — должность в «Спартаке» лишняя. Если многое решает Андреев, то почему не сделать спортивным директором его? Половина состава красно-белых — андреевские клиенты, их количество продолжает расти. Он полностью контролирует вторую команду и ее тренера — это значит, что с годами в главной команде клиентов Андреева будет еще больше. Подписание молодых звездочек из «Чертаново» Александра Помалюка и Виктора Солопова это подтверждает.

Томаш Амарал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

На откуп португальскому спортивному директору полностью отдан подбор иностранных кандидатов на усиление. Если потенциальные новички к зиме будут показывать эффективность дорогущего Манфреда Угальде, а сам костариканец не заиграет, Амарала начнут отодвигать. Для португальца крайне важно, чтобы команда находилась в лидерах чемпионата к зимнему перерыву. Если в декабре «Спартак» будет уныло плестись в середине таблицы, значительно отстав от конкурентов в борьбе за золото, Амарал может бронировать билеты в Португалию.

Находят свое подтверждение на рынке и слухи относительно возможной продажи нападающего «Спартака» Александра Соболева. Видимо, Андреев и Александр твердо решили сменить команду. Надеюсь, что этого не произойдет — найти Соболеву равнозначную замену, да еще и с правильным паспортом, практически невозможно. Также надеюсь, что свое веское слово в этом вопросе скажет Деян Станкович, который сможет подобрать нужные слова для Соболя и по новой его замотивировать