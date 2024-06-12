В «Балтике» рассказали о ситуации с главным тренером команды

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился мнением о назначении нового главного тренера. Ранее возглавлявший комнанду Сергей Игнашевич покинул свой пост по окончании сезона-2023/24.

— Говорят, вы рассматриваете главным тренера по стандартам Булойчика.

— Решение о тренере мы приняли, но объявим все же сами. Про Артема Олеговича скажу так: в будущем это топовый главный тренер какой угодно команды. Он молод, амбициозен, крайне скрупулезен. В прошлом — бывший центрхав, из которых вырастают топовые тренеры, — сказал Маргарян Sport24.