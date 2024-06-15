Козлов переходит в «Зенит»! Но играть будет за другой клуб

Достанется не «Краснодару», а «Ростову».

Кажется, одна из трансферных мини-интриг РПЛ разрешилась —19-летний полузащитник «Балтики» Данила Козлов, ставший настоящим открытием весны, покидает Калининград. По данным «РБ Спорт», «Зенит» активирует опцию выкупа за 60 миллионов рублей — у питерцев было такое право.

Однако Козлов не отправится в Санкт-Петербург — по информации того же издания, полузащитник летом перейдет в «Ростов», где продолжит карьеру. У «Зенита» также будет опция обратного выкупа. В этом случае суммы не называются.

На Козлова претендовал «Краснодар» — южане хотели выкупить Данилу у «Балтики» за 100 миллионов рублей, но калининградцев такая сумма не устроила. Позднее «быки» увеличили сумму до 2 миллионов евро, и футболист был согласен на переход, но в итоге ушел к сине-бело-голубым, чьим воспитанником является.

Данила Козлов и Педро. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян так высказался о Козлове. «У него не только аномальные физические данные, но и мегавысокая обучаемость. Очень быстро переваривает информацию и сразу показывает на поле то, что просят. Нам повезло попасть с Козловым, но здесь колоссальная роль Игнашевича — именно он запустил карьеру Дани на орбиту. Синергия сработала: топовый тренер с большим футбольным бэкграундом, требовательный и амбициозный, уверенный в себе молодой человек», — говорил Маргарян в интервью для Sport24.

Козлов перешел в «Балтику» в январе 2024 года, успел сыграть в 10 матчах РПЛ, в которых оформил 2+4 по системе «гол плюс пас», и в пяти матчах FONBET Кубка России, где отметился голом и голевой передачей.