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Сегодня, 19:15

Козлов переходит в «Зенит»! Но играть будет за другой клуб

Данила Козлов переходит в «Зенит» из «Балтики»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Балтики» Данила Козлов
Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Достанется не «Краснодару», а «Ростову».

Кажется, одна из трансферных мини-интриг РПЛ разрешилась —19-летний полузащитник «Балтики» Данила Козлов, ставший настоящим открытием весны, покидает Калининград. По данным «РБ Спорт», «Зенит» активирует опцию выкупа за 60 миллионов рублей — у питерцев было такое право.

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Однако Козлов не отправится в Санкт-Петербург — по информации того же издания, полузащитник летом перейдет в «Ростов», где продолжит карьеру. У «Зенита» также будет опция обратного выкупа. В этом случае суммы не называются.

На Козлова претендовал «Краснодар» — южане хотели выкупить Данилу у «Балтики» за 100 миллионов рублей, но калининградцев такая сумма не устроила. Позднее «быки» увеличили сумму до 2 миллионов евро, и футболист был согласен на переход, но в итоге ушел к сине-бело-голубым, чьим воспитанником является.

Футболисты Данила Козлов и Педро
Данила Козлов и Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян так высказался о Козлове. «У него не только аномальные физические данные, но и мегавысокая обучаемость. Очень быстро переваривает информацию и сразу показывает на поле то, что просят. Нам повезло попасть с Козловым, но здесь колоссальная роль Игнашевича — именно он запустил карьеру Дани на орбиту. Синергия сработала: топовый тренер с большим футбольным бэкграундом, требовательный и амбициозный, уверенный в себе молодой человек», — говорил Маргарян в интервью для Sport24.

Козлов перешел в «Балтику» в январе 2024 года, успел сыграть в 10 матчах РПЛ, в которых оформил 2+4 по системе «гол плюс пас», и в пяти матчах FONBET Кубка России, где отметился голом и голевой передачей.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
35
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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