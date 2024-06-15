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Сегодня, 18:20

Якин подарил Европе новую звезду. Эбишер и Швейцария прибили Венгрию

Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Мишель Эбишер празднует гол в ворота сборной Венгрии.
Фото Reuters
3:1 в Кельне.
Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
1:3
Швейцария

В матче открытия чемпионата Европы Германия разгромила Шотландию — прямого конкурента Швейцарии и Венгрии за выход в плей-офф. Для субботних соперников это была хорошая новость, и в очной встрече они могли бы сыграть чуть осторожнее. Однако этот прогноз не оправдался.

Ошиблись и те, кто видел фаворитом встречи сборную Венгрии. А аргументов в ее пользу хватало. Достаточно упомянуть, что команда Марко Росси прошла отборочный турнир без поражений, а Швейцария в своей группе (одной из самых легких) пропустила вперед Румынию и потеряла очки в матчах с Белоруссией, Косово и Израилем. Во время турнира бывшему тренеру «Спартака» Мурату Якину доставалось не только от прессы, но и от своих: сам Гранит Джака напрямую критиковал сборную.

Но Якин нашел выход из ситуации. Весной он пригласил в свой штаб известного в стране тренера-тактика Джорджо Контини, которого теперь называют теневым руководителем команды. Швейцария переключилась на схему с тремя центральными защитниками и улучшила результаты — в четырех товарищеских матчах 2024 года она ни разу не уступила.

Доминик Собослаи&nbsp;&mdash; Гранит Джака. Швейцария победила Венгрию: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Однако этого Швейцарии было мало, чтобы победить Венгрию. Якину и Контини надо было удивить соперника. И тренеры альпийской сборной сделали это. Мимо стартового состава удивительным образом пролетели Шакири и Амдуни, зато в основе появились неожиданные лица. Во-первых, форвард «Лудогорца» Дуа, дебютировавший за сборную лишь в июне. Во-вторых, центральный хавбек «Болоньи» Эбишер, который вообще никогда не начинал матч на позиции левого латераля. В этой роли как раз многие видели другого футболиста «Болоньи» — Ндоя, но он так же неожиданно занял место на правом краю атаки.

Эти перестановки оказались ключевыми. Венгрия целый тайм пыталась распутывать альпийскую паутину, но так и не придумала, как это сделать. А Швейцария получала численное преимущество в центре поля за счет смещений Эбишера в середину с левой бровки. И венгры просто не успевали опекать всех. Так и был создан первый гол: Эбишер из центра пронзил оборону соперников, а Дуа уже во втором матче за сборную забил дебютный мяч. Два футболиста-сюрприза вывели горную команду вперед!

Венгрия еще и сама дарила противникам моменты: например, в середине первого тайма обрезалась у своей штрафной, но Варгасу не дал забить Гулачи. А прямо перед перерывом Эбишер оформил второе результативное действия: снова хавбек «Болоньи» ушел в центр, снова о нем забыли все соперники, а сам он на этот раз неотразимо пробил в дальний угол.

Швейцария безоговорочно выиграла тайм, но списывать со счетов Венгрию было рано. Эта команда поразила всех на предыдущем Евро, когда едва не вышла из чудовищной группы с Португалией, Германией и Францией. Так что в тяжелых ситуациях она привыкла оказываться.

Футболисты сборной Швейцарии благодарят болельщиков за поддержку в матче с Венгрией.
Фото Reuters

Росси в перерыве сделал перестановки в защите и на правой бровке, увеличив ставку на фланговые атаки. Во втором тайме Венгрия стала заметно чаще исполнять навесы, которые долгое время не приносили результата. Например, на 63-й минуте Варга едва не замкнул подачу головой, но вскоре исправился — 1:2.

Швейцария подсела. Венгрия перехватила преимущество и определенно могла сравнять счет. Однако и Якин не спал: рядом замен он успокоил игру. Швейцария стала акцентированно действовать вторым номером и имела отличные шансы на гол: Ндой мог забить после смещения, Джака с углового, Ридер после выхода один на один. Гулачи до последнего оставлял свою сборную в игре, но в добавленное время Эмболо все же установил окончательный счет — 3:1 в пользу Швейцарии.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Фото Reuters

Пожалуй, все по игре. Команда Якина однозначно лучше провела первый тайм и финальные 15-20 минут, а Венгрия — середину второй половины встречи, когда и забила свой гол. Швейцария делает весомую заявку на выход в 1/8 финала, а команда Марко Росси теперь обязана играть на результат с хозяевами: в следующем туре она встретится с Германией.

Мурат Якин
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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