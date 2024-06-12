«Балтика» отказала «Краснодару» в выкупе Козлова за сумму в пределах 100 миллионов рублей

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал ситуацию с возможной продажей атакующего полузащитника Данилы Козлова.

— Насколько мне известно, в контракте Козлова прописана сумма выкупа для «Зенита» — 70 миллионов рублей. А для других она оговорена устно. И это 100 миллионов. Точно рыночная сумма?

— Того, о чем ты говоришь, нет.

— Сколько вы просите за Данилу?

— Было предложение от «Краснодара» в таких пределах. «Балтика» отклонила это предложение. Миллион-полтора евро — заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова, — приводит слова Маргаряна Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ 19-летний футболист сыграл в 10 матчах «Балтики», в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт Козлова с калининградским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость хавбека составляет 1,8 миллиона евро, по расчетам портала Transfermarkt.