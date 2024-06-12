Источник: Газзаев подписал контракт с «Родиной» по системе «1+1»

Стали известны условия контракта тренера Владимира Газзаева с «Родиной». 12 июня 43-летний специалист возглавил клуб.

Как сообщает Metaratings.ru, с Газзаевым подписан контракт по схеме «1+1» с пролонгацией по усмотрению клуба. В соглашении не прописана неустойка для тренера на случай, если клуб по истечении первого года работы с ним расстанется в одностороннем порядке.

«Родина» завершила сезон-2023/24 на пятом месте в первой лиге.