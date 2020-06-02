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Источник: «Химки» в ближайшее время сменят владельца

19:53
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки»
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки»
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В ближайшее время вместо «Химок» будет создано новое юридическое лицо, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы». Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков пообщался по видеосвязи с бизнесменом Сергеем Ломакиным. Об этой встрече ранее говорил гендиректор «Химок» Василий Иванов.

Новое юрлицо пойдет за лицензированием в ФНЛ. Содержать клуб будут за счет Ломакина, инфраструктуру и стадион — за счет бюджета области.

«Химки» по итогам сезона-2019/20 заняли второе место в Олимп-ФНЛ и завоевали право участия в премьер-лиге. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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