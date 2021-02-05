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Игнашевич подвел итоги сбора «Торпедо» в Турции

14:26
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги сбора команды в Турции.

«Главный итог сбора — нам удалось выполнить всю запланированную работу: сыграли тренировочные матчи, ребята получили полноценную игровую практику, погода была отличная. Мы, конечно, довольны итогами. Главное, что нет травм.

Все игроки, находящиеся на просмотре, производят хорошее впечатление. С приходом этих ребят в «Торпедо» заметно возросла конкуренция. Константина Коржа и Андрея Кравчука хочется еще раз посмотреть на третьем сборе, когда мы наберём все оптимальные кондиции. Пока мы все-таки были не в оптимальном состоянии эти два сбора.

Я думаю, что до закрытия зимнего трансферного окна в «Торпедо» появятся еще два футболиста. Один уже точно едет с нами на третий сбор», — приводит слова Игнашевича официальный сайт клуба.

«Торпедо» после 26 матчей занимает четвертое место в ФНЛ, имея в активе 53 очка.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41843/

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