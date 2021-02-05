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Адиев покинул пост главного тренера «Чайки»

13:18
Магомед Адиев. Фото Instagram
Магомед Адиев. Фото Instagram
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Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Чайки», сообщает пресс-служба клуба из Песчанокопского на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что клуб и 43-летний специалист прекратили трудовые отношения по соглашению сторон.

Адиев тренировал «Чайку» с ноября 2019 года. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 26 туров, на ее счету 33 очка. 1 декабря 2020 года сообщалось, что специалист отстранен от руководства командой.

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Magomed-Adiev-pokidaet-Chajku-3426

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