Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Чайки», сообщает пресс-служба клуба из Песчанокопского на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что клуб и 43-летний специалист прекратили трудовые отношения по соглашению сторон.

? Магомед Адиев покидает «Чайку»



ФК «Чайка» и главный тренер Магомед Адиев прекращают трудовые отношения по соглашению сторон.



Мы говорим спасибо специалисту за проделанную работу и искренне желаем Магомеду Мусаевичу удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/Cc5KT9VZgX pic.twitter.com/8oj6l7naGX — ФК «Чайка» (@chaykafc) February 5, 2021

Адиев тренировал «Чайку» с ноября 2019 года. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 26 туров, на ее счету 33 очка. 1 декабря 2020 года сообщалось, что специалист отстранен от руководства командой.