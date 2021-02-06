«Крылья Советов» обыграли «Кайрат» с Вагнером Лав

«Крылья Советов» победили «Кайрат» в контрольном матче на сборах в Турции — 3:2. К началу второго тайма самарцы вели 3:0, но пропустили дважды в течение трех минут.

В стартовом составе «Кайрата» вышел бывший форвард ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 3:2 (2:0)

Голы: Горшков, 15 (1:0). Зиньковский, 29 (2:0). Сергеев, 47 (3:0). Косович, 51 (3:1). Айбол, 53 — с пенальти (3:2).

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков (Сарвели, 64), Солдатенков (Чернов, 64), Чернов (Божин, 46), Зеффан (Прищепа, 64), Гацкан (Хади, 64), Якуба (Витюгов, 46), Зиньковский (Комбаров, 64), Ежов (Хлусов, 64), Цыпченко (Тюрин, 64), Сергеев (Голенков, 64).

«Кайрат» (стартовый состав): Устименко, Миканович, Поляков, Дугалич, Оганесян, Гуральский, Косович, Абикен, Алыкулов, Мамба, Вагнер Лав.