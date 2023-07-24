«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы на матч второго тура первой лиги
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Торпедо» на очную встречу во втором туре первой лиги.
«Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов.
Запасные: Обухов, Мелентиевич, Скворцов, Мохаммад, Чежия, Ларин, Берковский, Касимов, Аветисян, Магомедов, Панченко, Руденко.
«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.
Запасные: Бондарь, Шевченко, Иваньков, Балахонов, Горбунов, Енин, Москвичев, Орехов, Шамкин, Стефанович.
Игра пройдет на «Арене Химки». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Родина
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|
4
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
11
|Черноморец
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Арсенал
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|
13
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|2 : 0
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|1 : 4
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|3 : 2
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|0 : 0
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|0 : 0
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2
|
|
Иефани Давид Ндука
Арсенал Т
|2
|0
|2