«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы на матч второго тура первой лиги

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Торпедо» на очную встречу во втором туре первой лиги.

«Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов.

Запасные: Обухов, Мелентиевич, Скворцов, Мохаммад, Чежия, Ларин, Берковский, Касимов, Аветисян, Магомедов, Панченко, Руденко.

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.

Запасные: Бондарь, Шевченко, Иваньков, Балахонов, Горбунов, Енин, Москвичев, Орехов, Шамкин, Стефанович.

Игра пройдет на «Арене Химки». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.