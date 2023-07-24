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Сегодня, 19:56

Гол Машукова принес «Алании» победу над «Нефтехимиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» — «Нефтехимик».
Фото Пресс-служба ФК «Алания»

«Алания» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил форвард владикавказцев Ислам Машуков. Хозяева играли в большинстве с 26-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижнекамцев Кирилл Морозов. Составы уравнялись на 68-й минуте, когда вторую желтую карточку показали Николаю Гиоргобиани.

«Алания» одержала первую победу в текущем сезоне и с 4 очками поднялась на шестое место в первой лиге. «Нефтехимик» с 3 баллами опустился на десятую строчку.

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:0
Нефтехимик

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
1
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«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы на матч второго тура первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Родина 2 1 1 0 4-0 4
4
 Алания 2 1 1 0 2-1 4
5
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
6
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 Нефтехимик 2 1 0 1 2-2 3
10
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
11
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
12
 Черноморец 2 0 2 0 1-1 2
13
 Арсенал 2 0 2 0 0-0 2
14
 Динамо Мх 2 0 1 1 0-2 1
15
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
16
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 0
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 1 : 4
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 3 : 2
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 0 : 0
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 0 : 0
24.07 18:00
Алания – Нефтехимик
 1 : 0
24.07 19:30
Химки – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 1
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Родина

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
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