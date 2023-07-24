Гол Машукова принес «Алании» победу над «Нефтехимиком»

«Алания» на своем поле обыграла «Нефтехимик» в матче второго тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил форвард владикавказцев Ислам Машуков. Хозяева играли в большинстве с 26-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижнекамцев Кирилл Морозов. Составы уравнялись на 68-й минуте, когда вторую желтую карточку показали Николаю Гиоргобиани.

«Алания» одержала первую победу в текущем сезоне и с 4 очками поднялась на шестое место в первой лиге. «Нефтехимик» с 3 баллами опустился на десятую строчку.