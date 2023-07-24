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Сегодня, 18:00

«Химки» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

24 июля, в понедельник, «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 2-го тура первой лиги сезона-2023/2024. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Химки» — «Торпедо» можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 19.25. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

15 июля «Торпедо» победило махачкалинское «Динамо» (2:0) в первом туре первой лиги. 17 июля «Химки» проиграли «Тюмени» со счетом 1:3.

В последний раз «Химки» и «Торпедо» играли друг против друга 22 апреля 2023-го. Тогда в 24-м туре РПЛ подмосковная команда оказалась сильнее соперника (4:2).

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
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«Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Родина 2 1 1 0 4-0 4
4
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
11
 Черноморец 2 0 2 0 1-1 2
12
 Арсенал 2 0 2 0 0-0 2
13
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
14
 Динамо Мх 2 0 1 1 0-2 1
15
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
16
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 0
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 1 : 4
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 3 : 2
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 0 : 0
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 0 : 0
24.07 18:00
Алания – Нефтехимик
 - : -
24.07 19:30
Химки – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Максим Петров

Максим Петров

Нефтехимик

 1
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 1
И К Ж
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
Иефани Давид Ндука

Иефани Давид Ндука

Арсенал Т

 2 0 2
Виталий Стежко

Виталий Стежко

Енисей

 2 0 2
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