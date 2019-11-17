«Химки» обыграли «Чертаново» и догнали по очкам идущий вторым «Ротор»

«Химки» одолели «Чертаново» в центральном матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Подмосковный клуб занимает третье место и сравнялся по очкам с «Ротором», занимающим второе место в таблице. От лидера таблицы «Торпедо» обе команды отделяет 2 очка. «Чертаново» занимает четвертое место, дающее право участия в «стыках».

Еще в одной встрече «Балтика» с минимальным счетом одолела «СКА-Хабаровск», обошла его в таблице, поднявшись на шестое место.

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Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Химки» — «Чертаново» (Москва) — 3:1 (1:1)

Голы: Сарвели, 15 (0:1). Корян, 45+1 — с пенальти (1:1). Умаев, 51 (2:1). Полярус, 80 (3:1).

«Химки»: Лантратов (Генералов, 22), Почивалин, Данилкин, Смирнов, Гапон, Корян (Кухарчук, 67), Полярус, Мендель (Нетфуллин, 62), Трошечкин, Умаев (Алиев, 66), Конате (Барков, 75).

«Чертаново»: Ломаев, Кондаков, Солдатенков, Бартасевич, Ежов, Рудковский (Соколов, 84), Витюгов, Камышев (Сулейманов, 87), Пруцев (Надольский, 90+2), Канищев (Конев, 77), Сарвели.

Предупреждения: Пруцев, 17. Смирнов, 28. Ежов, 28. Мендель, 30. Почивалин, 53. Барков, 89.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

17 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».

«Балтика» (Калининград) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: Маклаков, 49.

«Балтика»: Бориско, Маклаков, Плопа, Тишкин, Наилсон, Мещанинов (Дудиев, 80), Шаваев, Кузьмин (Чочиев, 63), Аллеф, Маркин, Жиронкин (Глушков, 59).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Шляков, Зайцев, Камилов, Квеквескири (Кузьмичев, 33), Сато (Базелюк, 60), Малеев (Горулев, 78), Гаджимурадов, Никифоров, Брагин.

Предупреждения: Аллеф, 20. Квеквескири, 27. Шляков, 58. Мещанинов, 79. Шаваев, 85. Чочиев, 90.

Судья: Фролов (Москва).

17 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».