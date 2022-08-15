Генедиректор «Рубина»: «Лисакович и Самошников остаются»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о работе команды на трансферном рынке.

— Лисакович и Самошников остаются?

— Безусловно. У Самошникова остался год контракта. Как менеджер я рассуждаю так: конечно, можно его продать. Но я должен помочь нам выйти в РПЛ. И тогда те пресловутые 600 миллионов, 4 года же контракт, поможет заработать мне 600 миллионов. Сейчас там 10 миллионов. Ну зачем мне его отдавать. Высококлассный футболист. Мы поиграли одну игру, он сильно не ускорялся и пробежал за отрезок 9,5. Вы сами видите: он прибегает, у ворот останавливается и сразу на пяти метрах кого-то обгоняет. Колоссальные скорости. Он будет только прибавлять и прибавлять.

Лисакович сейчас набрал кондиции. Это очень хороший футболист. Я в него очень сильно верю. Мы с ним много разговаривали.

— Закрыто ли трансферное окно для «Рубина»?

— Мы никогда не говорим никогда. У нас есть еще до сентября время. Работаем. Мы в процессе. Сейчас, к сожалению, Саплинов получил травму. Перелом пятой плюсневой. Будем смотреть МРТ. Хорошо, когда длинная скамейка. Мы обожглись же. Был опыт, когда не было футболистов. На тренировке было шесть футболистов. На Слуцкого смотрел, мне его было жаль. Сейчас все хорошо, состав есть. Не так чувствительна потеря одного хорошего футболиста, который выиграл место в составе. Паники такой нет, как раньше.

— Особенно недоволен «Ахмат», что заваливали деньгами?

— Они проснулись в конце. Фамейе уже вот здесь. У него закончился контракт, ему никто ничего не предложил. Полгода до окончания контракта было. Надо же было работать. Мы очень хорошо все сделали. Потом молодые ребята у нас вышли сегодня. Будущее, так думаю, будет неплохое.

— Леонид Викторович говорил, что нужно поймать свою игру. Можно ли сказать, что сегодня «Рубин» поймал свою игру?

— Временами очень хорошо, то, что мы хотели. Здесь и там много было вопросов. «Кубань» может быть, не прессинговала, хотя временами наседали. Это одна игра. Посмотрим. Всегда же, когда молодая команда, то они здесь, то там.