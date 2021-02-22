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Три игрока «Зенита-2» вытащили из огня работника базы

15:41
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Игроки второй команды «Зенита» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула на базе команды на зимних сборах спасли жизнь сотруднику, сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 21 февраля, во время пробежки Жилов, Симдянкин и Анула побежали на крик в одно из подсобных помещений базы, где произошло возгорание. С помощью огнетушителя Луис потушил пожар, а Ислам и Никита вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

Сообщается, что пострадавший пришел в себя и его жизни ничего не угрожает.

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