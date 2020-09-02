Гендиректор «Крыльев Советов»: «Зарплата игроков будет зависеть от результата»

Зарплата футболистов «Крыльев Советов» теперь будет зависеть от результатов команды. Об этом заявил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

По словам функционера, этот принцип начнет действовать уже в ближайшее время. Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отраженных атак, забитых мячей, победных матчей. Максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.

«Это идеальная схема и к ней конечно очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная была большей частью» — цитирует Калакуцкого ГТРК «Самара». В нынешнем сезоне команда выступает в Олимп-ФНЛ.