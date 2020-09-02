Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Зарплата игроков будет зависеть от результата»

2 сентября 2020, 23:18
Евгений Калакуцкий. Фото ГТРК "Самара".
Евгений Калакуцкий. Фото ГТРК "Самара".
Теги:

Зарплата футболистов «Крыльев Советов» теперь будет зависеть от результатов команды. Об этом заявил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

По словам функционера, этот принцип начнет действовать уже в ближайшее время. Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отраженных атак, забитых мячей, победных матчей. Максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.

«Это идеальная схема и к ней конечно очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная была большей частью» — цитирует Калакуцкого ГТРК «Самара». В нынешнем сезоне команда выступает в Олимп-ФНЛ.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир