Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на зимние сборы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимние сборы.

«Начинаем сбор в Махачкале, а потом, 21 января, улетаем в Турцию. Возвращение запланировано на 22 февраля. Запланировано минимум шесть игр, по трем уже есть договоренности. Пока просто не хотелось бы называть соперников, но это достойные клубы, и не только российские», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 20 туров махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.