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Сегодня, 13:01

Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на зимние сборы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимние сборы.

«Начинаем сбор в Махачкале, а потом, 21 января, улетаем в Турцию. Возвращение запланировано на 22 февраля. Запланировано минимум шесть игр, по трем уже есть договоренности. Пока просто не хотелось бы называть соперников, но это достойные клубы, и не только российские», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 20 туров махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-na-sborah-provedem-6-matchej-ne-tol-ko-s-rossijskimi-klubami/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Сборная ФНЛ всухую обыграла команду медиалиги в товарищеском матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей

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