Сборная ФНЛ всухую обыграла команду медиалиги в товарищеском матче

Сборная ФНЛ одержала крупную победу над сборной медиалиги в товарищеском матче — 4:0.

В этой встрече отличились Сердер Сердеров («Динамо»), Дмитрий Шадринцев («Шинник») и Эльдар Низамутдинов («Шинник»), оформивший дубль.

Матч прошел на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Команды сыграли два тайма по 30 минут чистого времени.

Сборную ФНЛ возглавлял Евгений Калешин. Команду медиалиги тренировали Шамиль Курбанов, Игорь Звездин и Алан Гатагов.