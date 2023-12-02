Щербаченко: «Сборная ФНЛ смяла медийщиков, которые просели физически после перерыва»

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал крупную победу сборной ФНЛ над сборной медиалиги (4:0).

— Понравилась организация игры. Хороший антураж, около 12 тысяч болельщиков. Прекрасная песня про Дагестан, исполненная на русском языке перед началом встречи.

Матч проходил по правилам медиалиги — в частности, два тайма по 30 минут чистого времени, но это не повлияло на итоговый результат. Конечно, сборная ФНЛ по составу, по опыту явно сильнее. Сердеров открыл счет уже на третьей минуте. В первом тайме было много борьбы. Сборная ФНЛ точно не играла в поддавки. Показательно, как заводились, давали волю эмоциям Алиев и Саадуев, когда у них что-то не получалось на поле.

После перерыва команда Евгения Калешина прибрала инициативу к рукам. На поле вышли авторитетные футболисты — Самойлов, Гаглоев. Последний заработал пенальти, но судья в итоге справедливо его отменил.

Во втором тайме игроки первой лиги буквально смяли медийщиков, закрыли их на чужой половине поля. Гаглоев, Шитов, Эльдарушев, Самойлов перекусывали в зародыше все атаки соперников. Ну и главный ветеран ФНЛ Низамутдинов чуть ли не первым касанием забил (улыбается), а затем и оформил дубль. Правильно, что его пригласили. Человек в 42 года выходит на поле и не теряется, показывает, что он еще способен забивать. (Улыбается.)

Но лучшим в составе сборной ФНЛ я бы назвал все-таки Гаглоева. Рвал и метал! Затерзал медийщиков. Физически команда медиалиги «подсела». Это бросалось в глаза во второй половине второго тайма. Отсюда и 0:4.

В целом, матч удался. Хороший футбольный вечер в Каспийске. Сборная ФНЛ отнеслась серьезно к игре. Никакого недонастроя я не увидел. Очень качественный второй тайм в исполнении подопечных Калешина. Разница в классе очевидна.

Правда, формат медиалиги немного нудноват. Есть моменты, которые вызывают вопросы. Даже в плане дисциплины игроков и представителей медиалиги... Хулиганство на поле все-таки должно иметь какие-то границы. Не нужно перебарщивать с шоу.

Я помню еще те союзные времена, когда собиралась сборная первого дивизиона, звезд. Тогда еще играл Виталий Раздаев — лучший бомбардир в истории лиги (216 голов в 555 матчах). Считаю, нужно продолжать ту традицию. Сборная ФНЛ должна собираться и проводить товарищеские игры, популяризировать футбол в различных регионах страны, — сказал Щербаченко «СЭ».

Матч между сборными ФНЛ и медиалиги прошел на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Команды сыграли два тайма по 30 минут чистого времени.