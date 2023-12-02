Щербаченко: «Сборная ФНЛ смяла медийщиков, которые просели физически после перерыва»
Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал крупную победу сборной ФНЛ над сборной медиалиги (4:0).
— Понравилась организация игры. Хороший антураж, около 12 тысяч болельщиков. Прекрасная песня про Дагестан, исполненная на русском языке перед началом встречи.
Матч проходил по правилам медиалиги — в частности, два тайма по 30 минут чистого времени, но это не повлияло на итоговый результат. Конечно, сборная ФНЛ по составу, по опыту явно сильнее. Сердеров открыл счет уже на третьей минуте. В первом тайме было много борьбы. Сборная ФНЛ точно не играла в поддавки. Показательно, как заводились, давали волю эмоциям Алиев и Саадуев, когда у них что-то не получалось на поле.
После перерыва команда Евгения Калешина прибрала инициативу к рукам. На поле вышли авторитетные футболисты — Самойлов, Гаглоев. Последний заработал пенальти, но судья в итоге справедливо его отменил.
Во втором тайме игроки первой лиги буквально смяли медийщиков, закрыли их на чужой половине поля. Гаглоев, Шитов, Эльдарушев, Самойлов перекусывали в зародыше все атаки соперников. Ну и главный ветеран ФНЛ Низамутдинов чуть ли не первым касанием забил (улыбается), а затем и оформил дубль. Правильно, что его пригласили. Человек в 42 года выходит на поле и не теряется, показывает, что он еще способен забивать. (Улыбается.)
Но лучшим в составе сборной ФНЛ я бы назвал все-таки Гаглоева. Рвал и метал! Затерзал медийщиков. Физически команда медиалиги «подсела». Это бросалось в глаза во второй половине второго тайма. Отсюда и 0:4.
В целом, матч удался. Хороший футбольный вечер в Каспийске. Сборная ФНЛ отнеслась серьезно к игре. Никакого недонастроя я не увидел. Очень качественный второй тайм в исполнении подопечных Калешина. Разница в классе очевидна.
Правда, формат медиалиги немного нудноват. Есть моменты, которые вызывают вопросы. Даже в плане дисциплины игроков и представителей медиалиги... Хулиганство на поле все-таки должно иметь какие-то границы. Не нужно перебарщивать с шоу.
Я помню еще те союзные времена, когда собиралась сборная первого дивизиона, звезд. Тогда еще играл Виталий Раздаев — лучший бомбардир в истории лиги (216 голов в 555 матчах). Считаю, нужно продолжать ту традицию. Сборная ФНЛ должна собираться и проводить товарищеские игры, популяризировать футбол в различных регионах страны, — сказал Щербаченко «СЭ».
Матч между сборными ФНЛ и медиалиги прошел на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Команды сыграли два тайма по 30 минут чистого времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2