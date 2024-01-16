Газизов: «Пишут, что Бердыев может уйти из махачкалинского «Динамо»? Меня эти слухи не напрягают»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о том, как ему работается с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
— Как вам работается с Бердыевым? Что вас в нем поразило?
— Курбана Бекиевича представлять не надо. Специалист с большой буквы, всем все давно доказавший как в России, так и в еврокубках. Его победы говорят сами за себя. Но я работаю и с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым — большим человеком в нашем футболе.
— Авторитет этих специалистов на вас не давит?
— Нет, что вы? Мне очень комфортно. Я ведь получил уникальную возможность каждый день чему-то у них учиться.
— Как удалось убедить Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»? У него же были какие-то сомнения?
— Сейчас нет смысла обсуждать большого тренера. Он все взвесил, сделал выбор в пользу махачкалинского «Динамо», за что мы ему очень благодарны. Фраза Бердыева, которая врезалась в память за последние месяцы? Да я стараюсь прислушиваться абсолютно ко всему, что говорят мне Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович!
— Не так давно появилась информация о предметном интересе к Бердыеву со стороны сборной Азербайджана.
— Бердыев — тренер махачкалинского «Динамо». Точка.
— И у вас есть уверенность в том, что доработает сезон до конца в Махачкале?
— Появляющиеся в СМИ слухи о нем меня не напрягают.
Бердыев возглавляет махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года. Команда занимает первое место в таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками после 20 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2