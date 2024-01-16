«Если Махачкала выйдет в РПЛ, подумаем о приглашении Кокорина». Газизов — о работе с Бердыевым, Урунове и суде с Федуном
Другой задачи, как остаться на вершине таблицы, у нас нет
— Многих удивило лидерство махачкалинского «Динамо» в Мелбет-Первой лиге по итогам первой части сезона.
— С первого дня моего пребывания в клубе был виден потенциал команды, тренерского штаба. Мы все включились в работу. До прихода Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. «СЭ») тоже была заложена приличная база.
— Но разве первое место — не сенсация?
— Я понимал, что можем оказаться в тройке. А первое место — это хороший бонус. При этом, конечно, ничего еще не решено. Сейчас пять команд находятся близко друг к другу, очковый отрыв не велик. Нам надо еще доказать свою состоятельность весной.
— После поражения в первом туре от «Торпедо» Курбан Бердыев заявил, что «Динамо» по силам решить задачу по выходу в РПЛ. Тогда это звучало довольно странно.
— Я был на том матче в Москве, воочию видел игру. Считаю, мы смотрелись очень хорошо, точно могли рассчитывать на большее. Увы, пропустили два мяча, уступили. Кстати, если сравнивать ту встречу с матчем второго круга против автозаводцев перед зимней паузой (0:2), то в первом туре, считаю, мы выглядели получше.
Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович (Гаджиев, президент клуба. — Прим. «СЭ») обладают огромным опытом, прекрасно знают возможности нашей команды. Поэтому Бердыев так и высказался еще в начале сезона.
— Какое место в лиге вы занимаете по бюджету?
— Думаю, где-то в районе 10-го. Плюс-минус.
— Скромно.
— У нас небольшой, но достойный бюджет. Мы ни на что не жалуемся, а работаем. И речь нужно вести не только о нынешнем сезоне. До нас в клубе трудились другие люди, которые создали нам большой задел.
— По ходу первой части сезона «Динамо» порой критиковали за довольно тягучий футбол. Справедливо?
— Критики есть всегда. Конечно, хочется более уверенных, ярких побед. Но команда строится не одним днем. Думаю, еще прибавим, более зрелищные игры — впереди. А результатом мы, конечно, довольны.
— Сейчас уже обозначена четкая задача — выйти в РПЛ напрямую, без стыковых игр?
— Ну мы же сейчас находимся на первом месте. Зачем же нам теперь сдавать позиции? Другого пути, как остаться на вершине таблицы до конца сезона, у нас просто нет. Сделаем все от себя зависящее для решения задачи. А там уже как решит Всевышний.
Не напрягают разговоры о возможном уходе Бердыева
— Как вам работается с Бердыевым? Что вас в нем поразило?
— Курбана Бекиевича представлять не надо. Специалист с большой буквы, всем все давно доказавший как в России, так и в еврокубках. Его победы говорят сами за себя. Но я работаю и с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым — большим человеком в нашем футболе.
— Авторитет этих специалистов на вас не давит?
— Нет, что вы? Мне очень комфортно. Я ведь получил уникальную возможность каждый день чему-то у них учиться.
— Как удалось убедить Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»? У него же были какие-то сомнения?
— Сейчас нет смысла обсуждать большого тренера. Он все взвесил, сделал выбор в пользу махачкалинского «Динамо», за что мы ему очень благодарны. Фраза Бердыева, которая врезалась в память за последние месяцы? Да я стараюсь прислушиваться абсолютно ко всему, что говорят мне Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович!
— Не так давно появилась информация о предметном интересе к Бердыеву со стороны сборной Азербайджана.
— Бердыев — тренер махачкалинского «Динамо». Точка.
— И у вас есть уверенность в том, что доработает сезон до конца в Махачкале?
— Появляющиеся в СМИ слухи о нем меня не напрягают.
— Осенью в Махачкале наблюдался футбольный бум.
— Ранее была проделана огромная работа Гаджи Муслимовичем и Будуном Будуновым. Сейчас мы наблюдаем серьезный прирост зрителей. Матчи в среднем посещают по 10 тысяч человек. Это очень хороший показатель не только для города, но и для всего российского футбола. Очень много мальчишек идут в секции, в ДЮСШ. Открываются новые школы, не только государственные, но и частные. Понятно, что в республике спортом номер один остается борьба. Но популярность футбола в Дагестане сейчас резко возросла. Это не может не радовать.
— А готова ли «Анжи-Арена» к матчам премьер-лиги? Пройдет ли этот стадион процедуру лицензирования, если «Динамо» выйдет в элитный дивизион?
— Принято решение устранить все недостатки на стадионе. Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов уже имел конкретный разговор с владельцами стадиона. Думаю, все движется в правильном направлении и проблем не возникнет.
— Власти региона увеличат бюджет клуба в РПЛ?
— Премьер-лига сама по себе платит командам неплохие деньги. Это серьезное подспорье. А республика нам всегда поможет. Кроме того, в Дагестане есть много меценатов, которые оказывают поддержку «Динамо». Большое им за это спасибо. Теперь нам уже надо решить свою спортивную задачу.
Абдуллахи сам выкупил свой контракт. Не намерены продавать Касинтуру
— Поговорим о составе. Уход из команды опорника Абдуллахи стал для журналистов и специалистов неожиданностью. Большая потеря?
— Абдуллахи очень хорошо себя проявил в нашей команде. До этого он нигде так ярко не играл. Но договор по ряду причин был составлен так, что в определенный момент футболист мог покинуть клуб, заплатив некую сумму. Абдуллахи воспользовался этой опцией и, что называется, выкупил свой контракт. Мы благодарны ему за работу, самоотдачу. Считаю, «Динамо» помогло ему в дальнейшем становлении. Теперь наши пути разошлись. А сидеть и думать, кто там что потерял, а кто приобрел... Это не про нас. У Махачкалы свои задачи, у Абдуллахи — свои.
— Но ведь он, похоже, переходит к вашему прямому конкуренту — в «Химки»? Не пытались его перебудить?
— Не хочу все выносить на суд общественности. Зачем? Мы ему просто благодарны за то время, которое он провел в «Динамо». Расставание прошло корректно. Абдуллахи заплатил и ушел. Значит, у него есть привлекательное предложение.
— А есть ли предложения от клубов РПЛ по лидеру команды — атакующему полузащитнику Касинтуре?
— Эгаш очень качественный, талантливый футболист. Его прогресс буквально за два года в большом футболе поражает. Причем в «Динамо» он уже проявился в новом статусе — примерил на себя роль лидера. В «Уфе» такого с ним не происходило. Понятно, что по этому игроку всегда будут предложения, но мы не намерены их рассматривать.
— Правда, что хотите приобрести у «Кубани» полузащитника Махатадзе?
— Ну он же не ноунейм, заявил о себе еще в «Казанке», его тогда за серьезные деньги купил «Рубин». Мы за ним давно следим. Добротный футболист. Наблюдаем за Махатадзе. А что будет дальше... Посмотрим.
— Есть ли подвижки в переговорах с «Зенитом» по молодому голкиперу Москвичеву?
— Этот вратарь нам очень нравится. Один из лучших молодых голкиперов в России. Ведем переговоры с «Зенитом». Надеюсь, все разрешится положительно.
— Но у вас же есть Волк.
— Так я же ничего плохого о Давиде и не говорю. Просто нам бы хотелось поработать и с Богданом. Если Москвичев составит конкуренцию Волку, не вижу в этом ничего плохого.
— Вы согласны с тем, что у «Динамо» довольно короткая скамейка? Обоймы может не хватить на всю дистанцию?
— Мы работаем над этим вопросом. Нам есть куда стремиться. Хотим пополняться качественными, серьезными исполнителями. Но не стоит сбрасывать со счетов и дагестанскую молодежь. Это огромный пласт потенциальных игроков «Динамо». В команде еще обязательно появятся местные ребята.
Может ли Урунов оказаться в махачкалинском «Динамо»?
— С вашим именем часто связывают полузащитника Остона Урунова, который играл в «Уфе», а потом в «Спартаке». Вы с ним на связи?
— Периодически общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Нахожусь в довольно близких отношениях и с ним, и с его тренером. Слежу за его карьерой.
— В конце прошлого года у него закончился контракт с «Новбахором». Не было мыслей пригласить его в «Динамо»?
— Ну... Мне кажется, уровень Урунова выше уровня нашей лиги. Поэтому сейчас мне бы не хотелось говорить на эту тему.
— Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?
— Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.
— Хотите сказать, что чемпионат Кипра — это слишком низкий для него уровень?
— Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.
— Если Махачкала выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».
— Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет? Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.
Моя фраза в «Спартаке» про «перчатку, брошенную «Зениту»? Я за свои слова отвечал
— В завершение разговора, если позволите, несколько вопросов не про махачкалинское «Динамо». Это правда, что в прошлом году вас звало на работу другое «Динамо» — московское?
— Я являюсь генеральным директором махачкалинского «Динамо». Зачем мне что-то подтверждать или опровергать по этой теме?
— Часто ли вам припоминают фразу, которую вы сказали, придя в «Спартак»: «Мы готовы бросить перчатку «Зениту»?
— А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что все соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал. Это потом уже пошли набросы определенных людей в мою сторону. Ну что поделать... Это жизнь.
— Перчатка, брошенная в этом сезоне «Краснодаром», долетит в итоге до «Зенита»?
— Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьезную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл.
— Когда все-таки разрешится ваш судебный спор со «Спартаком» и лично с Леонидом Федуном? (В июне 2021 года Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).
— Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это все закончится, тем лучше. Юридический спор — это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесет. Нынешнее руководство клуба настроено конструктивно. Надеюсь, все вскоре разрешится.
— А вы ни разу не общались с Федуном тет-а-тет после ухода из «Спартака»?
— Нет, конечно.
— И желания такого у вас нет?
— Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2