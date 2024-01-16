Газизов ответил на вопрос, может ли Урунов перейти в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что ФНЛ — турнир не того уровня, в котором должен играть бывший полузащитник «Уфы» и «Спартака» Остон Урунов.

— С вашим именем часто связывают полузащитника Остона Урунова, который играл в «Уфе», а потом в «Спартаке». Вы с ним на связи?

— Периодически общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Нахожусь в довольно близких отношениях и с ним, и с его тренером. Слежу за его карьерой.

— В конце прошлого года у него закончился контракт с «Навбахором». Не было мыслей пригласить его в «Динамо»?

— Ну... Мне кажется, уровень Урунова выше уровня нашей лиги. Поэтому сейчас мне бы не хотелось говорить на эту тему.

Последней командой Урунова был «Навбахор», за который футболист выступал с февраля 2023 года. В данный момент 23-летний узбек является свободным агентом.