Газизов объяснил, почему принял предложение «Динамо» из Махачкалы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что видит в клубе большой потенциал.

В чем особенность проекта? Вижу перспективу. Уверен в прогрессе. Огромный людской потенциал. Это доказывает и нынешний состав — много ребят, которых еще 2 года назад никто не знал. Надо все это развить в правильном направлении. Большое внимание массовости, академии, тому, чтобы поднять интерес к футболу. Мне это импонирует, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В июне этого года Газизов покинул пост генерального директора «Уфы», которая вылетела во вторую лигу. В июле он занял аналогичную должность в «Динамо» из Махачкалы.