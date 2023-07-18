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Сегодня, 10:45

Газизов признался, что не следит за «Уфой» после ухода из клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе из «Уфы».

«Это определенное преодоление – хотел, чтобы клуб дальше двигался, чтобы было все хорошо. Это родное создание. Если изменится политика в отношении команды с моим уходом, буду только рад.

Вижу ли, что политика изменилась? Нет, не наблюдаю сегодня за «Уфой» по ряду причин. За бывшими лучше не наблюдать», – цитирует Газизова «РБ Спорт».

В июне этого года Газизов покинул пост генерального директора «Уфы», которая вылетела во вторую лигу. В июле он занял аналогичную должность в «Динамо» из Махачкалы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-ne-nablyudayu-za-ufoj-po-ryadu-prichin/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Газизов объяснил, почему принял предложение «Динамо» из Махачкалы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 1 1 0 0 4-0 3
2
 Тюмень 1 1 0 0 3-1 3
3
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
4
 Акрон 1 1 0 0 2-0 3
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
7
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
8
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
9
 Черноморец 1 0 1 0 1-1 1
10
 Арсенал 1 0 1 0 0-0 1
11
 Ленинградец 1 0 1 0 0-0 1
12
 Волгарь 1 0 0 1 1-2 0
13
 Кубань 1 0 0 1 1-2 0
14
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
15
 КАМАЗ 1 0 0 1 0-2 0
16
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
17
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сокол 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 2 : 0
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 0 : 0
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 1 : 2
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 2 : 1
16.07 18:00
Родина – Сокол
 4 : 0
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 3 : 1
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 1 : 1
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