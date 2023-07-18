Гурам Аджоев покинул пост президента тульского «Арсенала»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что покидает клуб. По словам руководителя, он написал заявление об увольнении на прошлой неделе.

Результаты «Арсенала» за время своей работы в клубе Аджоев оценивает, как достойные. Клуб три года подряд завершал сезон РПЛ в первой восьмерке — в 2018, 2019 и 2020 годах.

«Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это все исторические результаты, лучшие достижения за все время существования клуба.

Почему клуб не сумел вернуться в РПЛ? Не хочется много говорить на эту тему. Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются», — цитирует руководителя matchtv.ru.

В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Аджоев занимал пост президента «Арсенала» с 2016 года. До этого он был спортивным директором «Динамо» (Москва) - с 2013 по 2015 год.