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Сегодня, 21:15

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 16-го тура

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«Акрон» лидирует после 16 туров.
Фото ФК «Акрон»

В субботу, 28 октября, завершился 16-й тур Мелбет-Первой лиги.

Лидирует «Акрон» — 30 очков, на втором месте идет «Тюмень» (29), «Алания» — третья (29).

Фото «СЭ»
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
0
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«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 0
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 0 : 1
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 0 : 4
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 2 : 2
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 0 : 2
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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