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Сегодня, 19:55

«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Химки» — «Динамо» Мх.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Химки» дома обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

На 86-й минуте отличился полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин.

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Химчане набрали 28 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинцы опустились на пятую строчку (28 очков).

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Черноморцем», «Динамо» примет «Нефтехимик».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 18:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:0
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
1
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«Тюмень» обыграла «Нефтехимик» и вышла на второе место в ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 0
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 0 : 1
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 0 : 4
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 2 : 2
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 0 : 2
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Химки – Динамо Мх
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