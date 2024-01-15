Директор «Енисея»: «Успел сделать один звонок Мостовому, но обратной связи не было»

Директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал, мог ли экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой возглавить красноярскую команду.

«Успел сделать звонок Мостовому. Один звонок, но обратной связи не было. Это был канун Нового года, так получилось. После Нового года провели переговоры с Тихоновым и не вернулись к кандидатуре Мостового», — передает слова Федосеева корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой может возглавить «Енисей».