Мостовой не войдет в тренерский штаб «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового не будет в его тренерском штабе.

— Может ли Мостовой войти в тренерский штаб «Енисея»?

— Есть тренеры, которые войдут в штаб. Мостового не будет. Это глупые слухи, которые появились неизвестно откуда, — передает слова Тихонова корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой может возглавить «Енисей».