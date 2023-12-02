Тедеев опроверг информацию о возможном назначении в «Акрон»

Бывший главный тренер «Алании» и «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении в «Акрон». Ранее «Чемпионат» сообщил, что стороны близки к соглашению.

«Информация не действительна! Комментировать нечего», — сказал Тедеев «СЭ».

27 ноября «Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера команды.

Команда после двадцати туров занимает третье место в первой лиге, набрав 35 очков.