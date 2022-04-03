Фанаты «Торпедо» потребовали дисквалифицировать арбитра Кукуяна после судейства в матче с «Оренбургом»

Болельщики «Торпедо» выступили с обращением по итогам матча 30-го тура чемпионата Олимп ФНЛ с «Оренбургом» (0:1).

Матч в качестве главного арбитра ее обслуживал Павел Кукуян. Ранее появилась информация, что столичный клуб собирается обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе арбитра.

«Мы, активные болельщики московского «Торпедо», просим компетентные органы обратить особое внимание на судейство сочинского арбитра Павла Кукуяна и принять в его отношении соответствующие меры.

Уже не первый сезон подряд этот судья своими злонамеренными решениями в отношении нашего клуба на финише сезона лишает «Торпедо» возможности набрать важнейшие очки в играх с прямыми конкурентами в борьбе за выход в РПЛ.

В прошлом сезоне Кукуян допустил грубейшую ошибку, уже на 9 секунде матча «Нижний Новгород» — «Торпедо» назначив пенальти в ворота нашей команды, хотя Александр Каплиенко совершил фол на сопернике до линии штрафной площади, что было отчетливо видно на повторе.

На этот раз судья «утопил» «Торпедо» в Оренбурге, показав полузащитнику Ивану Енину вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной, которой не было, и назначив пенальти в ворота «Торпедо».

Нам известно, что Павла Кукуяна и Дмитрия Андреева связывают очень близкие дружеские отношения. В свое время оба вместе играли за сочинскую «Жемчужину».

Мы будем добиваться того, чтобы этот арбитр был дисквалифицирован, отстранен от судейства матчей на профессиональном уровне и никогда больше не обслуживал игры с участием «Торпедо»!» - говорится в заявлении фанатов «Торпедо».