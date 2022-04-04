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Сегодня, 16:45

Объявлены новые даты трех перенесенных матчей ФНЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Перенесенные из-за качества полей матчи 26-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Металлург» (Липецк) — «Торпедо» (Москва) и «Факел» (Воронеж) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) пройдут 11 мая, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Игры должны были пройти 6 марта, однако не состоялись из-за неудовлетворительного качества газона на стадионах в Липецке и Воронеже.

ФНЛ также согласовала перенос матча 33-го тура между «Олимпом-Долгопрудным» и калининградской «Балтикой» с 16 на 15 апреля.

Изменения связаны с тем, что «Балтика» 19 апреля в Калининграде сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России с московским «Динамо».

Источник: https://1fnl.ru/
ФК Балтика
ФК Долгопрудный
ФК КАМАЗ
ФК Металлург (Липецк)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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