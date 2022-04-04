Объявлены новые даты трех перенесенных матчей ФНЛ

Перенесенные из-за качества полей матчи 26-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Металлург» (Липецк) — «Торпедо» (Москва) и «Факел» (Воронеж) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) пройдут 11 мая, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Игры должны были пройти 6 марта, однако не состоялись из-за неудовлетворительного качества газона на стадионах в Липецке и Воронеже.

ФНЛ также согласовала перенос матча 33-го тура между «Олимпом-Долгопрудным» и калининградской «Балтикой» с 16 на 15 апреля.

Изменения связаны с тем, что «Балтика» 19 апреля в Калининграде сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России с московским «Динамо».