Фанаты «Торпедо»: «Хотелось бы спросить у всех Торпедовцев: где вы все?»

Фанатская группировка «Торпедо» «Запад 5» опубликовало заявление, в котором критикует посещаемость домашних матчей черно-белых.

«Хотелось бы высказать свое мнение касательно статистики по зрителям на последних домашних матчах... Налицо тенденция: чем лучше играет команда, тем меньше народу на трибунах, — говорится в обращении «Запад 5» в Instagram. — Хотелось бы спросить у всех Торпедовцев: где вы все? Что сейчас мешает заполнять западную трибуну? Почитаешь интернет, все рассуждают о том, выйдем ли мы в этом году в премьер-лигу и т.д... Ну и что? Вы все ждете, когда это случится? Почему сейчас нельзя ходить на каждую домашнюю игру?



Поддерживать команду — это не только ходить на кубковые игры с громкими вывесками или рисовать плакатики из серии — «подарите мне футболку». Поддерживать команду — это быть с ней всегда рядом, дома или на выезде, в дождь или солнце.



Впереди очень важная игра на кубок с «Крыльями», будет очень тяжело, и именно в таких играх нужна наша поддержка!» — говорится в сообщении.