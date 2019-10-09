Администратора «Локомотива» отстранили на три матча Кубка России за оскорбление судьи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что администратор «Локомотива» Руслан Элдерханов дисквалифицирован в связи с неподобающим поведением во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Балтики» (1:1, 1:4 по пенальти).

— В этом матче произошел следующий инцидент: прозвучали оскорбления и нецензурная брань со стороны администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова в адрес резервного судьи встречи. Элдерханов дисквалифицирован на 3 матча Кубка России и оштрафован на 100 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)