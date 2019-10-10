«Наш путь до финала». «Урал» анонсировал кубковый матч с «Арсеналом»

«Урал» в своем официальном Twitter оригинальным образом анонсировал матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом», который состоится 30 октября.

Клуб рассчитал, с кем может встретиться на каждой из стадий турнира, в случае их успешного прохождения, назвав возможную сетку «путем до финала» и сопроводив хештегом «Окно в Европу».

в 1/16 финала турнира уральский клуб обыграл на выезде «Черноморец» со счетом 2:0.

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