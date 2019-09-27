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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Погребняк рассказал о целях «Урала» в Кубке России

09:22
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк, отметитившийся дублем в ворота «Черноморца» (2:0) в матче 1/16 Олимп-Кубка России сказал, что его команда настроена на победу в турнире.

— Замахнуться опять на финал? Звучит очень легко, — сказал в интервью клубной пресс-службе Погребняк. — «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов... Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир.
Игра РПЛ с ЦСКА? Серьезный соперник, и настраивать никого не нужно. К тому же в кубковом матче у нас была ротация, некоторые игроки отдыхали. Так что к матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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