Погребняк рассказал о целях «Урала» в Кубке России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, отметитившийся дублем в ворота «Черноморца» (2:0) в матче 1/16 Олимп-Кубка России сказал, что его команда настроена на победу в турнире.

— Замахнуться опять на финал? Звучит очень легко, — сказал в интервью клубной пресс-службе Погребняк. — «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов... Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир.

Игра РПЛ с ЦСКА? Серьезный соперник, и настраивать никого не нужно. К тому же в кубковом матче у нас была ротация, некоторые игроки отдыхали. Так что к матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности.