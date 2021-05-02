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«Если это не пенальти, то что?!» Кержаков остался недоволен судейством матча с «Оренбургом»

17:20
Александр Кержаков. Фото Instagram Пост Александра Кержакова в Instagram. Фото Instagram
Александр Кержаков. Фото Instagram
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Главный тренер «Томи» Александр Кержаков обратил внимание на неназначенный пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.

«Если это не пенальти, то что?!» — написал в Instagram Кержаков, опубликовав кадр момента, когда игрока «Томи» бьют по ноге в штрафной.

Пост Александра Кержакова в Instagram. Фото Instagram
Пост Александра Кержакова в Instagram. Фото Instagram

«Оренбург», претендующий на вторую путевку в РПЛ, дома со счетом 2:0 обыграл «Томь», которая ведет борьбу за выживание в ФНЛ.

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