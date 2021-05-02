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Гацкан готов войти в тренерский штаб «Крыльев Советов»

17:46
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан ответил на вопрос о готовности стать тренером самарского клуба.

«Это, наверное, не ко мне вопрос. Я бы был не против. Но я уже говорил, что мне хочется побыть с семьей и вернуться в Ростов. «Ростов» и Карпин? Пока не было никаких разговоров», — заявил 37-летний Гацкан в интервью Metaratings.ru.

Ранее «Крылья», обыграв в матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Акрон» (2:1), завоевали путевку в РПЛ, где самарская команда выступит в следующем сезоне.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/gatskan-zayavil-chto-ne-protiv-voyti-v-trenerskiy-shtab-krylev-sovetov/

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