Гацкан готов войти в тренерский штаб «Крыльев Советов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан ответил на вопрос о готовности стать тренером самарского клуба.
«Это, наверное, не ко мне вопрос. Я бы был не против. Но я уже говорил, что мне хочется побыть с семьей и вернуться в Ростов. «Ростов» и Карпин? Пока не было никаких разговоров», — заявил 37-летний Гацкан в интервью Metaratings.ru.
Ранее «Крылья», обыграв в матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Акрон» (2:1), завоевали путевку в РПЛ, где самарская команда выступит в следующем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/gatskan-zayavil-chto-ne-protiv-voyti-v-trenerskiy-shtab-krylev-sovetov/
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