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«Зенит» поприветствовал «Крылья» в РПЛ

16:49
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«Зенит» в Twitter отреагировал на возвращение «Крыльев Советов» в Тинькофф РПЛ. Пресс-служба петербургского клуба в соцсети опубликовала гифку с надписью: «Я скучал».

«С возвращением, «Крылья Советов», — говорится в сообщении.

Сегодня, 2 мая, «Крылья» обыграли «Акрон» (2:1) в 40-м туре ФНЛ и гарантировали себе выход в чемпионат России.

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