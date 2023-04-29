«Родина» в гостях обыграла «Енисей»

«Родина» в гостях одержала победу над «Енисеем» в матче 29-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал форвард «Родины» Руслан Куль, который отличился на 86-й минуте матча.

«Енисей» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков за 29 туров. «Родина» занимает 8-е место с 39 очками.